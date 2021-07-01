Полезный лайфхак для родителей младенцев восхитил пользователей сети

TikTok-блогерша и мать четверых детей по имени Даниэль Мэнтон-Келли (Danielle Manton-Kelly) опубликовала видео, на котором врач укачивает ее грудного сына Уильяма (William) таким образом, что младенец мгновенно засыпает. Видео восхитило пользователей сети, оно набрало почти два миллиона просмотров и более 150 тысяч лайков. Полезный лайфах доступен в TikTok.

Ментол-Келли поделилась, что такую технику убаюкивания ей посоветовала остеопат по имени Люси (Lucy). По словам врача, мать должна стоять и держать ребенка на руках, а также медленно двигать ногами. Младенцу необходимо лежать на руках спиной вверх, так как это обеспечивает ребенку правильное пищеварение. На видео заметно, что Уильям, находящийся в такой позе, практически сразу начинает засыпать.

«Вы часто видите, что родители поглаживают живот грудничка, но это абсолютно бесполезно», — объяснила врач. По ее словам, ребенок быстрее засыпает и чувствует себя более комфортно, когда его тело во время убаюкивания двигают по часовой стрелке. Люси добавила: «Если живот не двигается, то молоко застаивается, а затем начинает ферментировать и производить газы в животе, это доставляет болезненные ощущения малышу».

Мать, наблюдающая за процессом со стороны, отметила, что никогда не видела, чтобы ее сын так расслаблялся. «Это потрясающе!» — произнесла женщина.

Пользователи TikToK в комментариях поделились мнениями насчет лайфхака от молодой матери: «Я сама чуть не уснула, пока смотрела», — написала hiirotamashi. Юзер под ником harleylouisa отметила, что хотела бы быть на месте Уильяма, но ей 24 года.

Ранее фанатка шопинга и пользовательница TikTok сняла видео, в котором раскрыла способ приобретать брендовую детскую одежду по низкой цене.