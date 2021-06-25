Первые слова младенца испугали молодую мать

Молодая мать опубликовала видео в TikTok, на котором ее дочь произносит первые слова. Услышанное напугало как девушку, так и пользователей социальной сети, сообщивших о своей реакции в комментариях.

Блогерша с никнеймом shawnaannie опубликовала в личном блоге видео, на котором ее грудная дочь произносит первые слова. Как рассказала девушка, она долго ждала, что младенец скажет классические в таких случаях слова «мама» или «папа», но ребенок издавал лишь невнятные звуки.

Молодая мать хотела снять лепетание дочери, но в итоге отчетливо услышала фразу «Помоги мне, мама» («Help me mama!»), которая привела ее в ужас. Автор ролика отметила, что не сразу поверила в услышанное, но «все слова были очень отчетливыми».

Тогда женщина выложила ролик в TikTok, и пользователи подтвердили, что дочь просит помощи. «Все три слова сказаны так чисто!» — написала igotjokeyjokes. Некоторые юзеры пошутили над ситуацией. «Твоим первым словом было "собака"? Ой, это мило. Моими были "помоги мне, мама"», — в шутку заметила syviamariclaire. За три дня видео набрало больше миллиона просмотров.

Ранее другая пользовательница TikTok поделилась советом для матерей, которые устали спать рядом со своими детьми и решили приучить их спать отдельно. В комментариях к ее видео, которое набрало почти два миллиона просмотров, одни признали ее лайфхак гениальным, а другие посчитали опасным.