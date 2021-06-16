Совет для уставших матерей признали в сети гениальным

Пользовательница социальной сети TikTok по имени Меган Аллен (Meagan Allen) поделилась лайфхакам для матерей, которые устали спать рядом со своими детьми и решили приучить их спать отдельно. В комментариях к ее видео, которое набрало почти два миллиона просмотров, одни признали ее совет гениальным, а другие посчитали опасным.

В ролике женщина предложила другим матерям сделать собственного «клона», которого можно оставить в детской. Аллен объяснила, что, проснувшись в одиночестве, ребенок может принять его за мать и не будет беспокоиться.

Чтобы сделать «клона», она взяла плюшевую обезьяну и надела на нее парик. Затем блогерша положила мягкую игрушку на пол в детской и накрыла ее одеялом, оставив часть парика снаружи.

Аллен пошутила, что видит три варианта развития событий. При первом ребенок подумает, что рядом с ним мать и снова уснет. При втором он решит обнять ее, сильно испугается, когда парик упадет, и получит психологическую травму. При третьем варианте мать забудет о «клоне» и сама испугается так, что разбудит криками соседей, заключила блогерша.

В комментариях к ролику лайфхак оценили по-разному. Одни посчитали идею Аллен гениальной и поблагодарили ее. «Почему мне это никогда не приходило в голову?» — написала одна из пользовательниц. Другие же решили, что способ, предложенный блогершей, может нанести ребенку вред. «Если бы я проснулся и увидел, что у того, что я считаю мамой, лицо обезьяны, у меня бы был сердечный приступ», — отметила девушка по имени Кэсси. Один из юзеров также пошутил о том, что есть и четвертый вариант развития событий — мальчик проснется и решит, что его мать превратилась в игрушку.

Ранее молодой отец из США изобрел гениальный способ успокоить плачущего сына. Мужчина записал крики своего ребенка и включил ему эту аудиозапись, после чего шестимесячный сын затих.