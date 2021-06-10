Новый способ обрести подтянутый пресс без спорта стал новым трендом

Пользователи сети придумали новый способ обрести идеальную фигуру без физических упражнений и диет. На ролики, появившиеся в TikTok, обратили внимание журналисты News Week.
По информации издания, блогеры принялись публиковать видео, демонстрируя лайфхак, который позволяет им создать иллюзию рельефных мышц на теле с помощью солнцезащитного крема. Отмечается, что юзеры наносят средство на живот, имитируя кубики пресса, и отправляются загорать.
Так, например, пользовательница сети с никнеймом @morganjcordle опробовала описанный способ и показала полученный результат в конце ролика. На размещенных кадрах видно, что те участки кожи, на которые был нанесен солнцезащитный крем, остались белыми, что создало иллюзию пресса.
Публикация девушки набрала больше миллиона просмотров и восхитила зрителей, о чем они принялись писать в комментариях. «Это гениально», «Вау, я точно попробую сделать также», «На самом деле это выглядит хорошо», «Действительно похоже на пресс», «Спасибо! Идея — класс», — высказывались они.
Ранее в апреле девушки нашли способ визуально уменьшить щеки с помощью загара. Блогеры принялись массово размещать видео, на которых они делают контуринг (визуальное изменение формы лица при помощи косметических средств — прим. «Ленты.ру»), используя солнцезащитный крем.