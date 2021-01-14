Модель поделилась секретом быстрого похудения без диеты и спорта

Бывшая британская модель поделилась с фанатами секретом быстрого похудения без ограничений в питании и физических нагрузок. Публикация появилась на ее странице в Instagram в четверг, 14 января.

Манекенщица Даниэль Ллойд (Danielle Lloyd) опубликовала коллаж, на котором показала, как изменился ее внешний вид за 10 дней. Под фото, на котором ее запечатлели в кроп-топе и легинсах, девушка рассказала, что за это время сумела сбросить больше двух килограммов. При этом она отмечает, что несмотря на незначительную потерю в весе, качество ее тела значительно улучшилось.

37-летняя модель объяснила, что не придерживалась специальной диеты, однако выпивала по два кетоновых напитка ежедневно. Известно, что эффект таких коктейлей основан на временном использовании кетонов в качестве основных источников клеточной энергии вместо жира и глюкозы.

По словам Ллойд, во время похудения она также снизила потребление углеводов и не занималась спортом. «Помимо снижения веса, у меня появилась энергия, улучшился сон и появилась ясность ума», — заключила знаменитость.

Ранее в январе журналистка раскрыла секрет сохранения стройности Кейт Миддлтон на карантине. Поклонница королевской семьи Роберта Фиорито объяснила, что герцогиня Кембриджская предпочитает бег, катание на лыжах и велосипеде. Вдобавок она любит заниматься греблей.