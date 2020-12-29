Дженнифер Энистон показала тело и раскрыла секрет худобы в 51-летнем возрасте

Американская актриса Дженнифер Энистон показала тело в новом рекламном ролике собственной компании спортивных добавок Vital Protein и раскрыла секрет своей худобы. Об этом сообщает Mirror.

На кадрах 51-летняя знаменитость запечатлена в облегающем тренировочном костюме, состоящем из топа и легинсов бирюзовых оттенков. Она демонстрирует на камеру, как выполняет кардио-упражнения и практикует йогу.

По информации издания, поддерживать стройную форму, помимо физических упражнений, Энистон помогает особая диета. Актриса потребляет пищу в течение восьми часов днем, а затем делает перерыв в 16 часов. В это время она пьет воду, а по утрам — сок из сельдерея.

«Я придерживаюсь интервального голодания. Я ощутила большую разницу, отказавшись от плотной еды на 16 часов», — прокомментировала Энистон в одном из своих роликов.

В июле 45-летняя американская актриса и модель Дрю Бэрримор также раскрыла секрет стройности, которую ей удается сохранить с 20-летнего возраста. Она призналась, что для поддержания привлекательной внешности она уделяет по часу в день занятиям по пилатесу четыре раза в неделю, а также избегает потребления калорийной пищи.