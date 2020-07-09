45-летняя Дрю Бэрримор раскрыла секрет стройного тела как в 20 лет

Американская актриса и модель Дрю Бэрримор раскрыла секрет стройности, которую ей удается сохранить с 20-летнего возраста. Интервью знаменитости появилось в новом выпуске модного издания InStyle.

45-летняя актриса призналась, что для поддержания привлекательной внешности она уделяет по часу в день занятиям по пилатесу четыре раза в неделю, а также избегает потребления калорийной пиши. «Я усердно работаю, чтобы мое тело не достигло размеров автобуса», — высказалась она и добавила, что никогда не испытывала чувства стыда из-за своего внешнего вида.

Кроме того, Бэрримор заявила, что подтянутая форма помогает ей быть лучшей матерью для двоих детей.

Фото опубликовано @instylemagazine

Также Дрю Бэрримор приняла участие в съемке для августовского номера журнала InStyle. На размещенной на обложке фотографии она позирует в красной футболке, джинсах с высокой посадкой, головном уборе и дубленке на плече.

В июне австралийская актриса Ребел Уилсон рассказала, как сбросила три килограмма за четыре дня и раскрыла свой секрет быстрого похудения. По словам 40-летней знаменитости, она исключила из рациона фастфуд, заменив его полезными снеками. Кроме того, Уилсон перестала считать калории и сосредоточилась на потреблении достаточного количества клетчатки, поскольку она предотвращает тягу к перекусам.

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