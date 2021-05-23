Простой способ оторвать скотч от бумаги признали в сети гениальным

Блогерша Ухтам Абдуллаева показала в TikTok простой способ оторвать скотч от бумаги, не повредив ее. Ролик набрал за неделю более миллиона просмотров, а метод, предложенный женщиной, в комментариях к ее посту в соцсети признали гениальным.

«Крутой лайфхак: как отлепить скотч от бумаги, не порвав бумагу», — представила свой способ Абдуллаева. Она приклеила длинные полоски клейкой ленты к двум листам бумаги. На первом из них она показала неправильный и привычный многим способ: женщина резко оторвала скотч, из-за чего бумага повредилась.

На втором листе блогерша продемонстрировала свой лайфхак. Она взяла скотч за концы и начала сильно тянуть. В итоге клейкая лента сама отделилась от листа.

В комментариях к ролику многие поблагодарили ее за идею и отметили, что такой способ поможет им спасти много важных документов. Правда, в лайфхаке, признанном некоторыми гениальным, нашли и недочеты: в сети отметили, что края, за которые можно тянуть, есть не всегда.