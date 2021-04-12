Блогерша дала полезный совет по поводу отношений и прославилась

Блогерша по имени Лотти Хендерсон (Lottie Henderson) прославилась в социальных сетях после того, как поделилась полезным советом, призванным предотвратить мелкие споры в отношениях. Ролик доступен в TikTok.

Девушка рассказала, что придерживается по жизни правила под названием «72 часа». С помощью него Хендерсон оценивает свои желания, а также поступки других людей.

«Если через 72 часа что-то не имеет значения, значит, оно никогда не имело значения. Если вы не чувствуете надобность отреагировать на что-то через 72 часа — не делайте это. И если кто-то знает, что вам больно, но он не связывался с вами в течение 72 часов, то ему все равно», — заключила Хендерсон.

Видеоролик блогерши набрал более 500 тысяч просмотров и около 55 тысяч лайков за несколько дней. Многие комментаторы похвалили девушку, назвав ее совет полезным и действенным. Некоторые отметили, что обязательно воспользуются правилом, озвученным Хендерсон.

Ранее блогерша Воу Вики (Woah Vicky) рассказала, что регулярно пользуется одним способом прекратить общение с неприятным ей человеком, так, чтобы это было незаметно. Пользователи сети признали ее идею гениальной.