Способ незаметно прекратить общение с неприятным человеком признали гениальным

Блогерша Воу Вики (Woah Vicky) рассказала, что регулярно пользуется одним способом прекратить общение с неприятным ей человеком, так, чтобы это было незаметно. Как сообщает The Independent, пользователи сети признали ее идею гениальной.

По словам Вики, каждый человек периодически сталкивался со звонками, на который не хотелось отвечать, но не хватало смелости бросить трубку. Во время записи подкаста ей поступил звонок с неизвестного номера.

Она подчеркнула, что ее способ как раз подходит для таких ситуаций. Блогерша приняла вызов и спросила у звонящего, как его дела, а затем перевела телефон в авиарежим.

Ведущий подкаста понял, что таким образом абонент не получит уведомления, что собеседник бросил трубку. «Ему сообщат, что звонок сорвался, а не то, что звонок был завершен», — отметил он. Звонящий может сделать вывод, что разговор сорвался из-за плохого сигнала или севшей батареи смартфона. Другой ведущий признал, что это гениальный вариант прекратить общение. С ним согласились и пользователи в комментариях.