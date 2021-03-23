Парень показал способ покупать подходящую одежду онлайн и прослыл гением

Блогер показал способ заказывать вещи в интернет-магазинах без примерки и прослыл гением в соцсетях. Соответствующий ролик появился в его TikTok-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах пользователь с никнеймом @meraldpopup поделился лайфхаком по подбору одежды онлайн. Парень распечатал свою фотографию в полный рост и вырезал из нее область ниже пояса.

После этого герой материала открыл раздел с брюками на сайте итальянского модного дома Gucci и приложил снимок к экрану компьютера, словно примеряя на себя разные штаны бренда. Публикация набрала больше четырех тысяч просмотров.

Подписчики сочли описанный способ гениальным. «С тобой скоро свяжется Гарвард», «Ты живешь в 2090 году», «Ты что, пришел из 3021 года?», «Как ты это сделал?», «Это уморительно», — писали они.

Ранее в марте полная женщина нечаянно ошиблась с выбором штанов и рассмеялась после примерки. На размещенных кадрах героиня материала демонстрирует обновку чересчур большого размера и придерживает ее руками на талии. Она позирует перед камерой в разных позах, смеясь и комментируя нелепый дизайн одежды.