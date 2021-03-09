Полная женщина нечаянно ошиблась с выбором штанов и рассмеялась после примерки

Клиентка модного бренда Nasty Gal заказала брюки онлайн и нечаянно ошиблась при выборе размера. На ее видео в TikTok обратили внимание в Daily Star.

Жительница Великобритании Эшли (Ashley), которая использует в соцсети никнейм @ashandchelslifestories, рассказала, как ее рассмешили доставленные белые штаны широкого кроя из искусственной кожи.

На размещенных кадрах героиня материала демонстрирует обновку чересчур большого размера и придерживает ее руками на талии. Она позирует перед камерой в разных позах, смеясь и комментируя нелепый дизайн одежды.

По словам Эшли, посадка обновки «сломала ей разум», и она решилась записать описанный ролик спустя три дня после примерки. «Теперь я готова об этом поговорить. Дорогие друзья, для кого, черт возьми, вы сшили эту вещь? Вы что, решили надо мной посмеяться?» — обратилась женщина к производителю.

Кроме того, британка добавила, что приобрела брюки на распродаже за восемь фунтов стерлингов (около 800 рублей) вместо 32 (3200 рублей), и теперь понимает, почему на них снизили цену.

Представители Nasty Gal пока никак не ответили на претензии блогерши.

Ранее в марте телеведущая Ксения Бородина примерила заказанную в интернете вещь, сфотографировалась в ней и рассмешила подписчиков. Речь идет о черной мини-юбке, бренд которой знаменитость раскрывать не стала. На снимке видно, что из-за узкого кроя ей удалось натянуть юбку только на одну ногу.