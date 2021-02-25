Слишком низкий вырез на комбинезоне из интернет-магазина удивил покупательницу

Покупательница приобрела наряд в интернет-магазине и удивилась его дизайну после примерки. Соответствующий ролик появился в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованных в сети кадрах жительница Австралии Келли Маккарен (Kelly McCarren) показала себя во время примерки нового комбинезона. «Итак, я подумала, что покупаю действительно симпатичный пляжный наряд с открытой спиной», — объяснила она.

Стоя перед зеркалом, блогерша развернула камеру, чтобы показать заднюю часть изделия, и запечатлела слишком низкий вырез на комбинезоне. «И нет, я не могу это отрегулировать», — добавила героиня.

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Подписчиков Маккарен рассмешило видео женщины, и они пошутили над ее внешним видом в комментариях. «Просто надень блестящие стринги, и ты станешь модной», «Это заставило меня рассмеяться! Ты лучшая!», «Ты моя героиня», «Я чуть не уронила телефон от смеха!», «Я хохочу во весь голос», — писали они.

Ранее в феврале женщина заказала пижаму в интернете и рассмеялась после примерки. Жительница австралийского города Мельбурн Оливия Уайт (Olivia White) заказала комплект одежды для сна розового цвета с красными сердечками ко Дню святого Валентина, состоящий из топа с длинным рукавом и коротких шорт с рюшами. Примерив новые вещи, она поняла, что они не подходят ей по размеру.