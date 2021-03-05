Бородина купила облегающую юбку в интернете и рассмеялась после примерки

Телеведущая Ксения Бородина примерила заказанную в интернете вещь, сфотографировалась в ней и рассмешила подписчиков. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.

37-летняя знаменитость опубликовала коллаж, на котором соединила две фотографии. Слева она поместила скриншот с сайта онлайн-магазина, название которого не указывается, с изображением модели в черной мини-юбке, расшитой пайетками. Справа же она приложила свою фотографию, сделанную дома. На ней Бородина позирует во время примерки описанной вещи, при этом видно, что ей удалось натянуть ее только на одну ногу. «А что вы знаете о неудачных интернет-покупках?» — подписала она пост, добавив смеющиеся эмоджи.

Публикация развеселила фанатов телеведущей, и они принялись шутить в комментариях. «Китайский сайт? Может надо заварить, как лапшу быстрого приготовления?», «Супер, надо было две заказывать», «Ксения красотка в любом виде, даже если юбка только на одной ноге», «Стильно, модно, современно», — писали они.

В ноябре 2020 года Бородину возмутили обвинения подписчиков в покупке поддельной обуви Dior. Она опубликовала серию роликов, в которых показала длинные сапоги модного дома стоимостью 1490 долларов (113 тысяч рублей). По словам Бородиной, одна из интернет-пользовательниц посчитала, что телеведущая приобрела подделку, поскольку застежка ремня на ее сапогах располагалась спереди, а не сбоку, как на аналогичной обуви на официальном сайте Dior.