Призыв Бородиной в одежде Prada отказаться от помощи мужчин вызвал споры в сети

Телеведущая Ксения Бородина призвала женщин отказаться от помощи мужчин и вызвала споры в сети. Соответствующая дискуссия развернулась в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованном снимке 37-летняя знаменитость запечатлела себя в зеркале в черном пальто на поясе, сером шарфе и белых сапогах на шнуровке итальянского модного бренда Prada за 100 тысяч рублей. Фотография набрала 167 тысяч лайков.

По словам звезды, женщины не должны рассчитывать на помощь своих партнеров и стараться обеспечивать себя и своих детей самостоятельно. «Правда жизни говорит о том, что женщина должна, в первую очередь, полагаться на себя. Муж может уйти, с ним может что-то случиться, он может заболеть. Я всегда буду считать, что рожать нужно столько, сколько сможешь обеспечить сама, без мужчин, помощи и поддержки», — объяснила она.

Подписчики Бородиной не согласились с ее позицией и высказали свое недовольство в комментариях. «Нашу семью вот уже больше 20 лет содержит и обеспечивает муж, а я занимаюсь детьми и домом! И если бы я думала, как вы — не было бы ни семьи, ни детей, ни дома!», «А мужчина не должен думать об этом? Это как бы и его дети тоже», «Сегодня ты можешь, а завтра нет. Ситуации бывают разные. И заболела, и все, что угодно. Так может не рожать тогда вообще? Рассуждать всегда легко», «А зачем тогда женщине выходить замуж? Рожай сама, воспитывай сама, столько, сколько сможешь обеспечить!» — писали они.

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Однако другие поклонники телеведущей поддержали ее мнение. «Это слова, которые сказала мне мама! Рожать нужно столько детей, сколько сможешь обеспечить и поднять сама, так как мужчины приходят и уходят, а дети всегда с тобой!», «Согласна на 100 процентов», «Поддерживаю! Тоже так считаю», «Все верно», «Чистая правда», — говорили юзеры.

В ноябре 2020 года Бородина ответила перечислившему все ее «операции» пластическому хирургу. По мнению доктора, имя которой ведущая скрыла, звезда сделала процедуру по омоложению висков, блефаропластику, ринопластику («сузили кончик и спинку носа, кончик носа приподняли»), а также удалила комки биша, провела липосакцию нижней трети лица, устанавливала брекеты или же виниры. Возможно, ведущей провели остеотомию (выдвижение нижней челюсти), заключила врач.