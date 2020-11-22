Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина ответила перечислившему все ее «операции» пластическому хирургу. Она посвятила этому несколько Instagram-сторис.

Так, Бородина опубликовала скриншот страницы хирурга, которая «практикует уже более 14 лет и провела три тысячи операций».

По мнению доктора, имя которой ведущая скрыла, Бородина сделала процедуру по омоложению висков, блефаропластику, ринопластику («сузили кончик и спинку носа, кончик носа приподняли»), а также удалила комки биша, провела липосакцию нижней трети лица, устанавливала брекеты или же виниры. Возможно, ведущей провели остеотомию (выдвижение нижней челюсти), заключила врач.

Бородина раскритиковала запись и отметила, что хирург должна была сначала увидеть человека, чтобы написать такое. По ее мнению, по фото можно определить только пластику груди. Ведущая заявила, что в жизни не пошла бы под нож к такому врачу и не стала бы советовать подписчикам. «Ребят, всегда аккуратно выбирайте врача, а не инстаблогера. Тупой мир тупых людей», — написала она в одной из сторис.

Ранее в ноябре Ксению Бородину возмутили обвинения подписчиков, которые сочли ее новую обувь поддельной. Знаменитость опубликовала серию роликов, в которых показала длинные сапоги модного дома Dior за 1490 долларов (113 тысяч рублей). На размещенных кадрах Бородина рассказывает подписчикам, что увидела передачу, в которой ее обвиняли в покупке фейковых вещей люксовых марок.