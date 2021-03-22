Доставленная в грязи из интернет-магазина новая вещь разозлила девушку

Покупательница приобрела толстовку в интернет-магазине популярного бренда Boohoo и разозлилась после ее примерки. Соответствующий пост появился в ее Twitter-аккаунте.

19-летняя британская бьюти-блогерша Натали (Natalie) опубликовала коллаж, в котором показала, как выглядит худи Butterfly Back Print Tie Dye Hoodie стоимостью 19 фунтов стерлингов (две тысячи рублей) на сайте бренда, и каким оно является на самом деле.

На первом снимке запечатлена толстовка голубого цвета с принтом, выполненном по технологии тай-дай (неравномерное окрашивание ткани с помощью скручивания, сжатия и прошивания) и тремя бабочками на груди. На втором кадре девушка показала доставленную брендом вещь. Вместо предполагаемого принта на ней были грязевые разводы коричневого цвета. «Ожидание против реальности», — подписала она публикацию.

Пользователи сети обругали интернет-магазин в комментариях под материалом на сайте Daily Mail. «Она выглядит так, словно автомеханик вытер об нее руки», «Я в шоке», «Дешевый мусор», «Больше не покупай в этом магазине», «Неужели ты ожидала от Boohoo качественную одежду?» — высказывались они.

В феврале девушка купила облегающий наряд в интернете и разочаровалась во время примерки. Жительница Амстердама Рианна Мейер (Rianne Meijer), на которую подписаны 1,4 миллиона пользователей, опубликовала коллаж, в котором показала купленный онлайн комбинезон и то, как он сидит на ней. На фотографии видно, что облегающий наряд мал знаменитости, в связи с чем на ткани образовались складки.