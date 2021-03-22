Вещь модной блогерши вызвала споры в сети из-за оптической иллюзии

Австралийская модная блогерша показала в Instagram-сторис свой новый тренч и случайно создала оптическую иллюзию, которая вызвала споры среди ее подписчиков. Об этом сообщает Daily Mail.

34-летняя Тина Абейсекара (Tina Abeysekara), на страницу которой подписано 117 тысяч пользователей, сняла на камеру примерку предмета верхней одежды бренда Marks and Spencer. Известно, что стоимость вещи составляет 119 долларов (8800 рублей). Так, на кадрах видео девушка говорит, что водостойкий тренч окрашен в бледно-зеленый оттенок.

Слова блогерши удивили пользователей сети. Некоторые утверждали, что вещь имеет светло-серый оттенок. «Он зеленый? Я думала, что он серый», «Моя мама сказала, что видит только серый цвет, хоть я ей отправила несколько фотографий этой вещи», «Я вижу светло-голубой или серый», — писали они.

В октябре 2020 года кроссовки Билли Айлиш с оптической иллюзией вызвали споры среди фанатов. В серии видеоклипов певица демонстрирует пару Nike Air More Uptempo. Так, одни пользователи утверждали, что поверхность обуви окрашена в бело-розовый цвет, в то время как другие были уверены, что пара бело-зеленая.