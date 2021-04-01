«Гениальная» записка маленькой девочки повеселила интернет

В сети посмеялись над запиской маленькой девочки по имени Тейган (Tiegan), которая попыталась заранее выведать у родителей, какие подарки она получит на день рождения. Мать опубликовала послание дочери в Facebook, где подписчики назвали его «гениальным», сообщает The Mirror.

Женщина рассказала, что ее дочь не могла дождаться своего дня рождения, до которого оставалось всего несколько дней. Чтобы заставить маму проболтаться, она написала записку от имени своего отца.

«Дорогая жена. Я забыл, что мы приготовили для нашей любимой дочки Тейган на ее день рождения. Пожалуйста, напиши это здесь», — говорится в послании. В самом низу девочка оставила подпись «От твоего мужа (определенно не от Тейган)». На листке бумаге также видно, что сначала сообщение было адресовано матери, но затем девочка зачеркнула слово «Мама» и написала вместо него «Жена».

Пост женщины набрал более 13 тысяч лайков и 500 комментариев от впечатленных пользователей, которые похвалили маленькую девочку за ее хитрость. «"Определенно не Тейган". Это блестяще», — написал один из комментаторов. «Черт, это гениально», — оценил другой.

Ранее пользовательница TikTok под ником @Therealmom9110 опубликовала ролик, в котором показала «гениальный» способ сына выполнить домашнее задание по математике, не совершив ни одной ошибки.