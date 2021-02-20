Мать показала «гениальный» способ сына по выполнению домашнего задания

Пользовательница TikTok под ником @Therealmom9110 опубликовала ролик, в котором показала «гениальный» способ сына выполнить домашнее задание по математике, не совершив ни одной ошибки. На популярное видео обратили внимание журналисты The Mirror.

Ребенок женщины находится на дистанционном обучении из-за карантина, поэтому все домашние задания он выполняет на специализированных сайтах. Однако мальчик нашел простой способ, позволивший ему жульничать и выбирать правильные ответы без каких-либо размышлений.

На примере домашнего задания по математике сын показал свой метод. В тесте он кликал правой кнопкой мыши по одному из четырех доступных ответов, а в выпадающем меню нажимал кнопку «Исследовать» (Inspect). После этого справа открывалось окно с кодом веб-сайта: там мальчик находил правильный вариант и выбирал его в тесте.

«Мы должны присматривать за этими детьми, ребят. Они слишком умны для нас», — пошутила мать, добавив, что ее юный сын — настоящий хакер.

Многочисленные зрители тоже оценили способ школьника жульничать с домашним заданием. Один из них написал, что мальчику не нужна школа, ведь «он сам нужен школе». Другой пошутил, что вскоре сын научится еще и менять свои оценки.