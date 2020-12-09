Родители возмутились «сексистским» и «угнетающим» домашним заданием дочери

Житель Шотландии Уильям Сатклифф (William Sutcliff) рассказал о школьном домашнем задании дочери, которое показалось родителям сексистским. Мать ребенка решила собственноручно исправить его, а отец опубликовал результат в Twitter.

Сатклифф написал, что в математических задачах за основу брались стереотипы о женщинах, отдыхающих в спа-салонах и считающих потерянные килограммы. В то же время часть заданий повествовала о мужчинах, которые покупают велосипеды и делают приседания. Его жену не впечатлила такая тенденция, поэтому она карандашом изменила некоторые имена в задании с женских на мужские, и наоборот.

Другие родители поддержали семью Сатклиффов. Одна из матерей возмутилась подобными проявлениями сексизма. Она написала, что школа — одно из худших мест для закрепления гендерных стереотипов. Другой пользователь подчеркнул, что его угнетают подобные домашние задания для учеников.

Некоторые нашли иную проблему: в результатах одной из задач говорится, что женщина сбросила 17 килограммов за одну неделю — это практически 20 процентов массы ее тела. Комментаторы посчитали, что сбрасывать такое количество веса в столь короткие сроки очень опасно.