Элементарное школьное задание поставило пользователей сети в тупик

Школьное домашнее задание вызвало вопросы у мамы шестилетней девочки. Она опубликовали картинку из учебника в интернете, но многие пользователи сети не смогли справиться с элементарной задачей для первоклассников. Об этом пишет The Mirror.

В задании говорилось, что в трех аквариумах может находиться от 4 до 18 морских звезд. Авторы учебника просили назвать, сколько звезд может быть в среднем аквариуме. При этом ученику предлагалось вписать два возможных числа.

Задача поставила многих пользователей сети в тупик. «Спасибо за эту головную боль, я сбит с толку», — написал один из юзеров. «Ну почему математика не может быть простой? Сложение, вычитание, умножение и деление», — спросил другой.

Нашлись и те, кто быстро разобрался в вопросе. Они объяснили, что задача предназначена для того, чтобы проверить понимание первоклассников значений «наименьшего» и «наибольшего» числа. Поэтому правильный ответ — два любых простых числа, которые находятся между 4 и 18.

Ранее жительница Нью-Йорка по имени Хелен опубликовала в Twitter фотографию домашнего задания, которое должен был сделать сын ее друга. В условиях задачи говорилось, что ребенку нужно «использовать математические рисунки, чтобы сделать картинки равными», а затем «соединить их знаком равно». «Ни я, ни мой друг понятия не имеем, что ребенку нужно делать в этом задании», — написала Хелен.