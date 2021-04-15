Блогерша показала способ очистить овощи и фрукты от невидимых глазу вредителей

TikTok-блогерша с ником estefanyy_xo наглядно показала способ, который позволяет очистить овощи и фрукты от невидимых глазу вредителей. В ролике она заверила, что это необходимо делать даже с продуктами из магазинов и в отдельной упаковке.

По ее словам, для выявления всех насекомых, которые прячутся в продуктах, нужно приготовить специальную жидкость: добавить в воду несколько кубиков льда, а после засыпать столовую ложку соли.

В приготовленный состав нужно опустить овощи или фрукты и оставить их на несколько минут. Блогерша показала, что в результате в жидкости появятся насекомые, которые были внутри пищи. Среди них в том числе небольшие пауки и мошки.

После жидкость нужно слить в раковину и прополоскать продукты под струей чистой воды. В комментариях многих удивило, сколько невидимых глазу насекомых находилось в овощах. Они поблагодарили блогершу за полезный совет.

Ранее TikTok-блогерша по имени Линдси показала необычный способ нарезать лук. В комментариях к видео многие восхитились ее идеей, а некоторые даже признали метод гениальным. Девушка рассказала, что один из плюсов ее техники заключается в том, что лука практически не надо касаться руками.