Блогерша показала простой способ сделать самую хрустящую курицу в панировке

Блогерша из Австралии опубликовала в соцсети TikTok кулинарное видео, которое вскоре стало вирусным в сети. Как сообщает Daily Mail, в ролике она показала простой способ сделать самую хрустящую курицу в панировке.

По словам Даен (Daen) из города Мельбурн, этот «секретный рецепт» она узнала от матери. Женщина отметила, что блюдо также подходит для поклонников здорового питания и отлично подойдет для ужина.

Главными ингредиентами она назвала панировочные сухари, приготовленные самостоятельно, а также измельченный чеснок и взбитые яйца. Для блюда также понадобятся розмарин, петрушка, мука и вода. В видео Даен сама приготовила панировочные сухари, смешав нарезанный хлеб, петрушку и розмарин.

Затем австралийка взбила четыре яйца с измельченным чесноком и отбила курицу кухонным молотком. В отдельной миске блогерша смешала муку и соль. Затем она покрыла мясо мукой, взбитыми яйцами и панировочными сухарями с обеих сторон. Блюдо готовится на оливковом масле на среднем или сильном огне до хрустящей и румяной корочки.

Видео набрало более пяти миллионов просмотров, а многие в комментариях восхитились рецептом. «Такие хрустящие и вкусные!» — написал один из пользователей. Другой комментатор особо отметил выбор ингредиентов: «Мне очень нравится, что вы добавили в панировочные сухари свежие травы!»

Ранее пользовательница TikTok с ником itsmeju1iette опубликовала ролик, в котором показала необычный способ приготовить стейк. Видео стало популярным, набрав более 1,6 миллиона просмотров. Однако пользователей соцсети удивил выбор бытовой техники для готовки.