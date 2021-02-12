Девушка приготовила блюдо голыми руками и вызвала у зрителей отвращение

В сети набрал популярность ролик, автор которого решила нетрадиционным способом приготовить американо-мексиканское блюдо. Ее подход к готовке вызвал негативную реакцию со стороны зрителей.

Героиня ролика готовила начинку для лепешки, свернутой в рожок. Для удобства она не стала использовать посуду, а замешала все ингредиенты на обеденном столе. Она размазала по столу большое количество сырного соуса для начос, добавила в него мелкие куски говядины, нарезанный салат, бобы, сметану, гуакамоле, соус сальса и халапеньо. Содержимое она посыпала острой приправой для тако, тертым сыром и кукурузными чипсами. Повариха голыми руками перемешала получившуюся массу, разламывая чипсы на мелкие кусочки. В финале она набрала начинку ложкой для мороженого и уложила в уже готовый рожок.

Видео стало вирусным в Twitter и набрало более 9 миллионов просмотров. В комментариях микроблогеры признались, что ролик вызвал у них отвращение, другие жаловались на то, что испытали от просмотра физическую боль.

«Один взгляд на это вызывает у меня рвоту. И я не могу перестать думать о том, что все это прямо на столе и голыми руками! Антисанитарно выглядит», — написала AlissaWalsh21. Hawksian шутливо заметил, что его стол не позволит приготовить такое блюдо: «У меня там столько места нет, я же могу приготовить это на полу?»

Пользователи отмечали, что героине ролика для таких целей стоило бы научиться пользоваться подносом или большой миской. Некоторые допустили, что способ готовки был выбран специально для видео, чтобы вызвать негативную реакцию. «Похоже на дерьмо», — высказался о получившемся блюде блогер с ником Davedies.

Ранее TikTok-блогерша с ником Maddysumnerx показала способ быстрый и легкий способ приготовить яйца. В ее вариации не нужна дополнительная посуда — девушка буквально бросает яйца прямо на сковороду.