Шеф-повар назвал способ разнообразить привычное новогоднее меню

Ведущий шоу «ПроСТО кухня» на СТС Александр Белькович раскрыл несколько секретов новогоднего застолья. В интервью «Телепрограмме» шеф-повар назвал способы разнообразить привычное меню в новогоднюю ночь.

Белькович объявил себя фанатом традиционных новогодних блюд. Он признался, что обожает оливье, селедку под шубой, маринованные грибы и мандарины. «Мне кажется, эти блюда как раз и делают праздник таким родным», — подчеркнул ведущий. Он отметил, что методы приготовления любимых блюд к празднику можно изменить.

«Например, овощи для оливье не варить, а запекать в духовке, колбасу отложить в сторону, а вместо нее закинуть отварную индейку», — посоветовал шеф-повар. Кроме того, он порекомендовал заменить консервированный горошек на замороженный, а вместо магазинного майонеза использовать либо домашний, либо смесь йогурта, мандаринового сока и оливкового масла.

В крабовый салат, по словам ведущего, можно добавить не крабовые палочки, а мясо краба — это сделает блюдо полезнее и вкуснее. Еще одним способом разнообразить новогодний стол Белькович назвал легкие закуски, например, из фаршированных яиц, скумбрии и красной икры.

Говоря о десертах для новогоднего стола, шеф-повар отметил, что после мяса и салатов для торта в желудке «просто не остается места». «Я скорее за фрукты и легкие сладости: печеньки, конфетки, мороженое, йогурты», — поделился он.

Ранее диетолог-нутрициолог Арина Скоромная раскрыла опасность диеты после новогодних праздников. По ее словам, резкая смена питания после застолий представляет собой стресс для организма: гормональной системы, желудка и обмена веществ.