Блогерша показала легкий способ очистить очень грязную посуду

Instagram-блогерша с ником Lynsey_ QueenOfClean опубликовала ролик, в котором показала легкий способ очистить очень грязную кастрюлю с помощью чая. Как сообщает Daily Mirror, видео стало популярным, и в комментариях многие высоко оценили решение женщины.

В ролике британка отмечает, что способ подойдет для самых разных кухонных кастрюль и в итоге не придется оттирать жир от поверхности посуды. По ее словам, нужно лишь залить кастрюлю водой и положить внутрь пакетик с чаем, причем подойдет как новый, так и уже заваренный.

«Закиньте пакетик внутрь и дайте дубильным веществам внутри чая сделать всю работу за вас», — описала принцип блогерша. Через 15 минут воду нужно слить. На кадрах видно, что после этого на поверхности посуды не осталось жира и других следов готовки.

В комментариях многие пользователи подтвердили, что способ работает. «Блестящий совет, я уже воспользовалась им несколько раз и каждый раз работает. Спасибо вам», — написал юзер в комментариях. Другой отметил, что попробовал способ на Рождество с противнями для выпечки. «Все чудесно получилось», — заключил пользователь.

Ранее блогерша из соцсети TikTok с ником Maddysumnerx показала способ быстрый и легкий способ приготовить яйца. Девушка продемонстрировала, как можно разбивать скорлупу и очищать яйца без нужды в дополнительной посуде.