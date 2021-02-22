Блогерша пожарила стейк на утюге и разозлила зрителей

TikTok-блогерша под ником mistieknight опубликовала ролик, в котором пожарила стейк утюгом. Необычный способ приготовления этого блюда разозлил некоторых зрителей.

Женщина разложила фольгу на гладильной доске и положила на нее кусок говяжьей вырезки. Она обмазала мясо сливочным маслом, посыпала его солью и молотым перцем, а затем накрыла сверху фольгой. После этого автор видео взяла разогретый утюг и придавила им стейк.

В конце ролика блогерша показала результат: она разрезала кусок мяса, который прожарился неравномерно. «Выглядит хорошо», — сказал оператор, после чего видео прервалось.

В комментариях неоднозначно оценили кулинарный лайфхак по приготовлению мяса. «Я слышу, как Гордон Рамзи кричит от боли и ярости», — пошутил один из комментаторов. «Корова до сих пор мычит», — сказал другой зритель, намекнув на слабую прожарку мяса.

Позже героиня ролика отметила, что сделала стейк на утюге только ради шутки, поэтому не ожидала увидеть столько гневных комментариев.