Блогерша приготовила ужин в посудомоечной машине и разгневала зрителей

@athomewithshannon / TikTok

Пользовательница TikTok по имени Шеннон Доэрти (Shannon Doherty) показала подписчикам, как приготовить рождественский ужин в посудомоечной машине. Ее способ навлек гнев зрителей, которые оставили множество негативных комментариев. Ролик доступен на странице @athomewithshannon.

Блогерша положила овощи в стеклянные банки, залила внутрь воду и закрыла их крышками. Затем она убрала банки в посудомоечную машину и запустила ее в стандартном режиме. Она добавила, что ее кулинарный прием — лучший способ сварить овощи для праздничного ужина.

Ролик получил более 250 тысяч просмотров за несколько дней, однако зрители не согласились с Доэрти. Они заявили, что ее способ не экономит время: вместо этого блогерша лишь зря переводит воду и энергию.

«Ого, мы достигли нового уровня лени», — написал один из пользователей. Другой пошутил, что никогда не придет домой к блогерше. Впрочем, нашлись и те, кому необычный кулинарный лайфхак пришелся по душе.