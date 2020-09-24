Поступок девушки на кухне разгневал мужчин и заставил вспомнить о «грехах»

Пользователь Reddit под ником TrappaTroopa поделился фотографией того, как его девушка разложила продукты из магазина. Стиль ее уборки вызвал негодование впечатлительных мужчин.

На снимке изображена полка на холодильнике, на которой стоят пакеты из магазина. Судя по описанию, автор снимка попросил возлюбленную «убрать покупки», однако та решила сразу положить их внутрь холодильника, не вынимая из пакетов.

Многих юзеров имиджборда разгневала подобная картина. Они признали девушку крайне ленивой, а также предложили мужчине поскорее бросить вторую половину. «Интересно, как плохо выглядит ее ванная комната», — поинтересовался один из комментаторов. «Эти отношения обречены. Возьми с нее обещание никогда не заводить детей», — пошутил второй.

Впрочем, в треде нашлись и женщины, чьи мужья тоже ленятся выкладывать покупки из пакета. Других пользователей поступок девушки заставил вспомнить «грехи» своих возлюбленных. Например, pm-me-joe-mammies уличил свою жену в том, что она выбрасывает мусор в раковину. А юзер под ником Legit_a_Mint рассказал о неумении его девушки открывать коробки с хлопьями.