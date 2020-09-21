Мужчина нашел способ сделать жену «добрее» и прослыл плохим человеком

Пользователь Reddit пожаловался на жену, с которой прожил в браке 12 лет. По его словам, несколько лет назад супруга стала злой и жестокой по отношению к нему. Мужчина отметил, что придумал способ сделать жену добрее, однако в комментариях его раскритиковали и признали плохим человеком.

Автор рассказал, что в их семье принято разделять обязанности. Себя он назвал «добытчиком», а жену, которая работает из дома неполную смену, — ответственной за все домашние дела и четверых детей.

Однако после рождения четвертого ребенка, который появился на свет два года назад, привычный порядок нарушился: жена стало мрачной и недружелюбной по отношению к своему супругу.

Он пожаловался на то, что она называет его ленивым, если он долго спит в выходной, и злится, если он остается дома из-за болезни. «Она пытается манипулировать мной и говорит, что хочет развестись. Но нельзя же говорить людям такие вещи, чтобы заставить их делать то, что вам хочется!» — возмутился пользователь Reddit.

По словам мужчины, супруга периодически пытается привлечь его к выполнению домашних дел. С начала карантина супруга стала обращаться к нему с такими просьбами, но он отказывался. Недовольный поведением жены, он решил проучить ее и сделать добрее: «Я решил, что человек, который так со мной обращается, не заслуживает моей помощи. Я не намерен делать одолжений человеку, который говорит, что не любит меня и пытается сделать мне больно, просто чтобы я вынес мусор», — констатировал автор поста.

В комментариях на Reddit мужчину не нашел поддержки. «Твоя жена растит четверых детей вообще без твоей помощи. Знаешь, что поменяется в ее жизни, если вы все-таки разведетесь? Ей не нужно будет готовить тебе обед», — написал billson_factor. «Желаю твоей жене найти хорошего юриста», — добавил PanicTechnical.

Ранее другой пользователь сайта Reddit рассказал, как ждал своей очереди на кассе магазина и пошутил о лишнем весе женщины, а ее супруг оценил юмор вместо того, чтобы вступиться за нее. Теперь пара собирается подать на развод, сообщил шутник в сабреддите Today I Fucked Up («Сегодня я оплошал»).