Звезда телешоу продал за огромные деньги бесплатный девайс и разгневал фанатов

Звезда британского телешоу «Золотая молодежь Челси» (Made in Chelsea) Джеймс Тейлор (James Taylor) продал новую игровую консоль PlayStation 5. Как сообщает Daily Mirror, приставку он получил от компании бесплатно.

Тейлор опубликовал фото с PS5 в пятницу, 20 ноября, поблагодарив Sony за подарок. Однако на следующий день стало известно, что он продал приставку за 1,2 тысячи фунтов (121 тысяча рублей по текущему курсу). Причина, по словам участницы реалити-шоу, состоит в том, что «он предпочитает свою PlayStation 4».

Поступок телезвезды разгневал фанатов, которые посчитали Тейлора, выручившего огромные деньги за даром доставшийся ему девайс, меркантильным. «Выглядит особенно дурно, учитывая текущую ситуацию, когда PS5 так разлетаются, а большинство покупателей вряд ли смогут купить ее до Рождества», — возмутился один из юзеров.

«Учитывая, что он не то чтобы беден, выглядит как какое-то ребячество. Понял бы, если бы была проблема с оплатой аренды за квартиру, но Sony прислала ему PS5», — заметил комментатор.

Высокая стоимость PS5 объясняется тем, что в настоящее время консоль недоступна в Британии — первые поставки уже полностью раскуплены. Непродолжительное время в магазинах продавались две версии игровой приставки — с дисководом и без, но их стоимость не превышала 450 фунтов (45,3 тысячи рублей). Ожидается, что через некоторое время консоли довезут для покупателей, не успевших купить ее ранее.

Ранее американский YouTube-блогер Рокко Ботте (Rocco Botte) приобрел Sony PlayStation 5, уничтожил ее и попытался вернуть в магазин. В юмористическом ролике он также приобрел диск с игрой Demon's Souls, однако столкнулся с проблемой — в приставке не было дисковода. В попытке найти привод он и начал повреждать девайс.