Британцев удивило сходство русского ребенка с политиком из-за аномальных волос

Младенец с густыми светлыми волосами, родившийся у русской пары, привлек внимание журналистов в Великобритании. Статья о трехмесячном Дэвиде Доронине появилась на сайте издания Metro.

Родители героя материала, 35-летняя Татьяна и 43-летний Руслан Доронины, проживают в английском городе Суррей. Они признались, что во время беременности Татьяны ожидали появления на свет темноволосого сына, поскольку сами являются брюнетами. Однако 1 марта в семье родился ребенок с копной белесых волос. Медики в больнице удивились его сходству с премьер-министром Борисом Джонсоном.

«Дэвид у нас звезда — все сходят с ума от его внешности. Люди сравнивают его с Борисом в ту же секунду, как только видят. Когда мы его помыли, я была удивлена количеством волос на его голове. И медсестры не могли поверить, что он настолько волосатый. Это мини-Борис, его точная копия», — рассказала мать Дэвида об аномалии.

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Руслан Доронин предложил назвать сына Борисом в честь политика, однако его супруга отвергла его идею. «Нельзя его нарекать этим именем. Он и так сильно на него похож, это очевидно и страшно», — заявила она и предложила назвать сына Дэвидом в честь покровителя Уэльса — святого Дэвида.

Доронина также призналась, что всю жизнь мечтала о светловолосом ребенке, и поэтому считает внешность мальчика чудом. «Возможно, он вырастет и станет премьер-министром — кто знает», — заключила она.

В апреле стало известно об еще одном ребенке с аномально густыми и длинными волосами — жительница Великобритании показала внешность своей дочери и прославила ее в сети. Девочка родилась с пышными темными кудрями, которые за год выросли на 25 сантиметров.