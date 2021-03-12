Младенец с аномально густыми волосами прославился в сети

Блогер показал фото двухмесячной дочери и удивил пользователей сети ее прической. Соответствующие снимки и комментарии появились на портале Reddit.

Пользователь с никнеймом eyeswideblue опубликовал изображение, на котором он кормит из бутылочки младенца. На кадре видно, что у девочки пышные и густые темные волосы. «Посмотрите на количество волос моей двухмесячной дочери», — подписал он пост, который прославил его ребенка.

Публикация мужчины стала вирусной и набрала более 70 тысяч лайков. Комментаторы принялись восхищаться прической младенца и сравнивать его с певцом Элвисом Пресли. «Похоже, вы кормите женщину средних лет, которая только что посетила салон красоты», «Похоже, что ее мать пила шампунь всю беременность», «Она похожа на Элвиса Пресли», «В вашей семье появилась Рапунцель», — высказывались юзеры.

В июне 2020 года медицинский персонал удивился аномально густым волосам новорожденного ребенка. Иорданка Александра Бонд (Alexandra Bond) рассказала, что после рождения внешность ее дочери Майи (Maya) поразила врачей роддома, поскольку за все время работы они не видели новорожденного с такими длинными волосами.