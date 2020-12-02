Ребенок с аномальной структурой волос прославился в сети

Австралийский ребенок с аномальной структурой волос, которая является следствием редкого генетического заболевания, прославился в сети. Об этом сообщает Daily Mail.

10-летняя Шайла Мэдисон Калверт-Инь (Shilah Madison Calvert-Yin) из Мельбурна родилась с синдромом «запутанных волос». От природы стержни волос девочки имеют форму сердца. Более того, в их структуре отсутствует выпрямляющий белок, в связи с чем локоны всегда пушатся и выглядят объемными.

Отмечается, что в более раннем возрасте Шайла прятала прическу под шарфом или подстригала волосы, поскольку постоянно подвергалась оскорблениям со стороны окружающих. Так, например, другие дети смеялись над ней и говорили, что она выглядит так, будто ее ударило током.

Сейчас героиня материала перестала стыдиться своих необычных волос. «Мне нравится моя прическа, но в то же время я ненавижу ее, особенно когда дует ветер, потому что я ничего не вижу!» — призналась она и добавила, что парикмахер, который специализируется по африканским волосам, сумела собрать ее пряди в косички и убрать их с лица.

Мать Селесты решила поделиться историей дочери в соцсетях, чтобы привлечь внимание общественности к ее необычному заболеванию. На данный момент на ее Instagram-аккаунт подписано более 15 тысяч человек.

Ранее аномально густые волосы новорожденного ребенка удивили персонал роддома. Иорданка Александра Бонд объяснила журналистам, что после рождения ее дочери Майи (Maya) врачи сказали ей, что за все время своей работы в больнице не видели новорожденного с такими длинными волосами.