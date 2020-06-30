Аномально густые волосы новорожденного ребенка удивили персонал роддома

Беременная женщина с мужем поразились аномально густым волосам дочери, которую они увидели на приеме у врача во время УЗИ. Об этом сообщает портал Metro.

Иорданка Александра Бонд (Alexandra Bond) рассказала журналистам, что на 34-й неделе беременности она направилась на плановое обследование. Во время процедуры выяснилось, что на голове у ее ребенка растет копна темных волос. «Я не могла поверить своим глазам. Я думала, что все дети рождаются лысыми», — призналась женщина.

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По словам Бонд, после рождения внешность ее дочери Майи (Maya) поразила медицинский персонал роддома. «Медсестры и врачи повернулись ко мне и сказали, что за все время своей работы в больнице не видели новорожденного с такими длинными волосами», — подчеркнула героиня материала.

Женщина отмечает, что в настоящий момент прохожие постоянно делают комплименты прическе ее дочери. Мать девочки также рассказала журналистам, что каждый день моет волосы Майи и подбирает заколки к ее различным нарядам.

В мае годовалая девочка из Великобритании прославилась благодаря аномально густым волосам. Габриела стала известна после того, как ее мать Деника Канева опубликовала снимки девочки в сети. Пользователи восхитились ее прической и сравнили ее с Рапунцель.

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