Аномально густые волосы прославили младенца

Младенец из Великобритании стал известен благодаря аномально густым волосам. Об этом сообщает Mirror.

Мать десятимесячной Мариссы Алессандра Маккарри (Alessandra McCurry) рассказала, что дочь родилась с копной темных волос, шокировав медицинский персонал. Однако первое, что заметила сама женщина, — это голубые глаза ребенка. «Я восторгалась ее глазами, а остальные говорили мне: "Посмотри на ее волосы, они прекрасны"», — поделилась женщина.

32-летняя Маккарри думала, что рост волос ее дочери замедлится, но этого не произошло. В возрасте десяти месяцев они уже практически доставали до плеч девочки. Англичанка отметила, что не планирует постригать волосы дочери в ближайшем будущем, поскольку именно они прославили ее.

По словам женщины, люди останавливают дочь на улице и восхищаются ее объемной прической, а многие и вовсе сомневаются, что ее волосы настоящие. «Незнакомцы говорят мне, что я обязана отправить Мариссу в модельный бизнес из-за ее красоты», — поделилась Маккарри.

В апреле 2019 года аномально густые волосы прославили четырехмесячного мальчика Бостона Симича. Мать ребенка Тара рассказала, что «его волосы заставляют людей застывать как вкопанных, он приковывает взгляды, куда бы мы ни пришли». Она регулярно выкладывает фото Бостона в Instagram. По словам матери, он стал большим волосатым мемом.

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