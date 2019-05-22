Обладатель аномально густых волос пожаловался на издевательства

Обладатель аномально густых и длинных волос из города Минас-Жерайс, Бразилия, рассказал о трудностях, с которыми ему приходится сталкиваться из-за женственной внешности. Его слова приводит Daily Mail.

В 2012 году 28-летний актер и модель Кристиано Брага принял решение отращивать волосы, невзирая на издевательства одноклассников. «У меня нет объяснения, почему я захотел отрастить волосы. Я посмотрел в зеркало и решил отращивать, мне всегда нравились длинные волосы, — признается Брага. — Было время, когда меня сильно критиковали. Люди обзывали меня женщиной, метлой, чучелом. Они хотели отстричь мои волосы, говорили, что я уродливый, странный».

По словам бразильца, мужчины часто обвиняют его в том, что он искажает женскую сексуальность, а женщины — завидуют и считают, что мужчина недостоин таких шикарных волос. «Меня очень расстраивает, когда из-за волос они спрашивают, не хочу ли я сменить пол. Это показывает, что общество не принимает то, что отличается от привычного шаблона», — сетует Брага. Он также пожаловался, что зачастую люди фотографируют его на улицах без его разрешения.

Однако, несмотря ни на что, Кристиано не собирается останавливаться на достигнутой длине. «Я бы бесконечно отращивал волосы, но я работаю актером, и если мне придется подстричься из-за работы, к сожалению, я сделаю это. Но до сих пор мне удавалось договориться», — рассказал мужчина.

В апреле четырехмесячный мальчик Бостон Симич из австралийского города Перт прославился благодаря аномально густым волосам. «Люди застывают как вкопанные, когда видят его волосы. Он приковывает взгляды, куда бы мы ни пришли», — рассказала его мать Тара Симич, на которую благодаря фотографиям сына подписаны девять тысяч человек.

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