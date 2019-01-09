Аномальные волосы озолотили годовалого ребенка

Семимесячная японская девочка Чанко прославилась в интернете благодаря аномально густым для грудного ребенка волосам и стала моделью в рекламе Pantene. Об этом сообщает Fox News.

Чанко снялась в рекламном ролике в годовалом возрасте после того, как ее мать Мами Кано (Mami Kano) начала публиковать фотографии дочери в Instagram. Пользователи сети восхитились внешностью девочки. За несколько месяцев в аккаунте появилось более 309 тысяч подписчиков.

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Ребенка сняли в новой рекламе Pantene вместе с японской телеведущей Сато Кондо (Sato Kondo), которая славится естественными седыми волосами. «Мы обратились к матери ребенка, поскольку индивидуальность и уникальный характер Чанко соответствует имиджу наших покупательниц», — сказал представитель многопрофильной корпорации Procter & Gamble Йошиаки Окура (Yoshiaki Okura).

Кано утверждает, что девочка сразу родилась с густыми волосами, и с возрастом они станут еще гуще и длиннее. «Я хочу, чтобы волосы дочери были длинными. В будущем я планирую испробовать новые прически, например, косички», — поделилась она.

В августе 2018 года пятилетняя жительница Тель-Авива Миа Афлало также прославилась в соцсетях благодаря аномально густым для своего возраста волосам. Афлало уже снималась для британского модного издания Vogue, после чего стала особенно популярна в Instagram.

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