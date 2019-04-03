Аномально густые волосы прославили младенца

Четырехмесячный мальчик Бостон Симич из австралийского города Перт стал известен благодаря аномально густым волосам. Об этом сообщает News.com.au.

«Его волосы заставляют людей застывать как вкопанных. Он приковывает взгляды, куда бы мы ни пришли», — рассказала его мать Тара Симич (Tara Simich) изданию. Тара регулярно выкладывает фото Бостона и его старшего брата Джаггера в социальной сети Instagram. Сейчас у нее более 9 тысяч подписчиков.

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Бостон появился на свет 5 декабря 2018 года, он весил 3,8 килограмма, и у него была необычно густая челка. «У него точно такие же волосы, как у его отца», — подписала фото новорожденного мальчика в своем Instagram его мать. В дальнейшем она выложила еще несколько фотографий Бостона. На каждой видно, что волосы малыша становятся все более длинными и густыми. По словам матери, Бостон стал «большим волосатым мемом».

В январе годовалая японская девочка Чанко стала моделью в рекламе Pantene. Она прославилась в интернете в семимесячном возрасте благодаря аномально густым для грудного ребенка волосам. За несколько месяцев аккаунт с фотографиями девочки набрал более 309 тысяч подписчиков.

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