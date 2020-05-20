Аномально густые волосы прославили годовалого ребенка в сети

Годовалая девочка из Великобритании прославилась благодаря аномально густым волосам. Ее фотографии публикует Daily Mail.

Мать ребенка Деника Канева (Denica Caneva) рассказала, что ее дочь Габриела (Gabriela) родилась с копной темных волос, поразив медицинский персонал роддома и ею саму. «Я была шокирована. Медсестры сказали, что никогда не видели новорожденного с такими длинными волосами — она выглядела совсем не так, как остальные дети», — поделилась женщина.

Отмечается, что Габриела стала известна после того, как мать опубликовала снимки девочки в сети. Пользователи восхитились прической ребенка и сравнили ее с Рапунцель. «Когда мы гуляем, люди оборачиваются и улыбаются», — отметила Канева.

Британка также подчеркнула, что для ухода за волосами Габриелы она использует средства высокого качества, которые чаще всего покупает в аптеке. «Наша Рапунцель любит мыть голову и сушить ее. Когда я сушу волосы Габи, она смеется от радости», — рассказала мать.

В феврале еще один младенец из Великобритании прославился в сети из-за слишком густых волос. Марисса родилась с необычной прической и удивила врачей. Однако первое, что заметила мать девочки, — это голубые глаза ребенка. Она думала, что рост волос ее дочери замедлится, но этого не произошло. Кроме того, она рассказала журналистам, что ей часто советуют отправить дочь в модельный бизнес из-за ее красоты.

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