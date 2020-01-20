Подросток с самыми длинными волосами в мире рассказала о ежедневных трудностях

Девушка-подросток с самыми длинными волосами в мире рассказала о трудностях, с которыми она ежедневно сталкивается во время ухода за ними. Ее историю приводит издание The Sun.

17-летняя Ниланши Патель (Nilanshi Patel) из Индии, которая отращивает волосы с шести лет, попала в книгу рекордов Гиннеса как обладательница самых длинных волос среди подростков: их длина составляет 190 сантиметров. Тинейджер призналась, что моет голову только один раз в неделю, поскольку на сушку и расчесывание ей требуется еще два часа. После этих процедур Патель наносит на волосы домашнее масло, изготовленное ее мамой. Подросток поделилась, что постоянно делает косу или пучок, чтобы избежать спутывания волос. Иногда на торжественные мероприятия девушка распускает их и ей приходится следить за своими движениями, чтобы не наступить на длинные пряди.

Друзья и семья Патель гордятся достижением девушки и называют ее настоящей Рапунцель. Рекордсменка отметила, что она воспринимает волосы «частью своего тела», а свой чемпионский титул считает благословением.

В декабре 2019 года жительница Одессы объяснила свою популярность у мужчин двумя метрами волос. Украинка обрела популярность в социальных сетях благодаря своим длинным локонам. По словам женщины, по этой же причине ей постоянно поступают предложения руки и сердца от поклонников из разных стран мира.

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