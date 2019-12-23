Украинка объяснила свою популярность у мужчин двумя метрами волос

Жительница Одессы связала свою популярность у мужчин с длиной волос, которая составляет два метра. Интервью модели Алены Кравченко, прозванной живой Рапунцель, публикует Daily Mail.

34-летняя украинка отращивала волосы с пяти лет. Благодаря двухметровым локонам женщина обрела популярность в социальных сетях: в настоящий момент в Instagram на нее подписаны 13,6 тысячи человек. По словам Кравченко, по этой же причине ей постоянно поступают предложения руки и сердца от поклонников из разных стран мира, однако она не воспринимает их всерьез.

«Многие мужчины восхищаются моими волосами, просят о встрече, хотят приехать, приглашают меня в свои страны... Обычно я не отвечаю на такие сообщения, чтобы не давать им надежды», — рассказала она.

Украинка также призналась, что любовь к длинным волосам ей привила мать еще в детстве, объясняя это тем, что «волосы украшают женщину». Она добавила, что моет голову один раз в неделю, и этот процесс занимает у нее целый час.

В августе СМИ писали о девушке, которая на три года заменила шампунь уксусом и дождевой водой и добилась неожиданных результатов. Рэйчал де Ронд из Нидерландов всегда мыла голову раз в два дня, и с годами ее кудри потеряли свою упругость. В 2017 году она услышала о методе, предполагающем отказ от химических средств в пользу более легких альтернатив, таких как яблочный уксус или простая вода. Испробовав метод, девушка увидела значительные перемены: ее волосы стали объемнее и кудрявее.

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