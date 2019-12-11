Девушка доверила парню подстричь ей челку дома и пожалела об этом

Англичанка доверила своему молодому человеку подстричь ее в домашних условиях и пожалела об этом, увидев результат. Об этом сообщает The Sun.

Визажистка Амилей Уивер (Amyleigh Weaver) из Галифакса, Англия, захотела укоротить свою челку, и, чтобы не тратить время на поход в салон красоты, попросила о помощи своего парня.

20-летний Френсис Плака (Francis Plaka) — строитель по профессии — согласился и выполнил стрижку с помощью электробритвы. Однако он неверно отмерил необходимую длину и оставил свою девушку с чересчур короткой челкой.

«Он казался очень уверенным в себе, и я ему доверилась, — пожаловалась Уивер. — Когда он закончил, он посмотрел на меня и сказал: "прости"». По словам англичанки, сперва взглянув в зеркало, она сильно разозлилась, но затем решила не упрекать парня и посмеялась над своим новым обликом.

«Мой бойфренд на самом деле чувствует свою вину. Я жалею, что разрешила ему сделать это, но в конце концов это просто волосы, и они скоро отрастут», — заключила Уивер.

В ноябре поклонников озадачила новая прическа американской певицы Майли Сайрус. Дискуссия разразилась после того, как Сайрус выложила фото с одной из вариаций стрижки в стиле маллет, в которой, как правило, волосы у лица и по бокам острижены коротко, а сзади остаются длинными. Многие подписчики звезды не одобрили ее выбор.

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