Женщина накрутила волосы на батарею и прославилась в сети

Британка поделилась способом накрутить волосы с помощью батареи и обрела известность в соцсетях. Об этом сообщает The Sun.

Жительница Ланкашира, Англия, Эмили Кендалл (Emily Kendall) опубликовала в Facebook фотографии с процессом накручивания локонов на трубу батареи и получившимся результатом. «Не смогла найти свою плойку», — подписала кадры 22-летняя Кендалл. Она утверждает, что этот трюк быстрее и безопаснее для волос, чем использование обычной плойки, а также позволяет сэкономить электричество.

Эмили Кендалл Фото: Emily Kendall

К настоящему моменту пост британки стал вирусным: он набрал 15 тысяч репостов и 22 тысячи лайков. «Это потрясающе!», «О Господи, лайфхак действительно работает», «Теперь ты легенда», — писали пользователи соцсети в комментариях.

В ноябре поклонников озадачила новая прическа американской певицы Майли Сайрус. Дискуссия разразилась после того, как Сайрус выложила фото с одной из вариаций стрижки в стиле маллет, в которой, как правило, волосы у лица и по бокам острижены коротко, а сзади остаются длинными. Многие подписчики звезды не одобрили ее выбор.

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