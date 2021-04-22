Годовалый ребенок с аномально густыми и длинными волосами прославился в сети

Жительница Великобритании показала аномально густые волосы дочери и прославила ее в сети. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно материалу, Лотти Батчелор (Lottie Batchelor) родилась с пышными кудрями, которые за год выросли на 25 сантиметров. «Когда она родилась, я сильно удивилась тому, насколько темными и густыми были ее волосы. С каждым месяцем их становилось все больше, на данный момент они достигают середины ее спины», — поделилась мать девочки 28-летняя Эмили Батчелор.

По словам женщины, каждое утро она тратит по 45 минут на укладку дочери. «На сушку уходит около получаса, и еще 15 минут на укладку кудрей и челки. Я использую множество средств для волос, включая кондиционер, антистатическую сыворотку, эмульсию для легкого расчесывания и спрей для волнистых локонов. У нее самые лучшие продукты по уходу за волосами, и у нее их гораздо больше, чем у меня», — подчеркнула она.

Батчелор добавила, что Лотти родилась у нее после восьми выкидышей. «Врачи сказали, что мы, возможно, больше никогда не сможем завести ребенка естественным путем, и нам нужно задуматься об искусственном оплодотворении. Поэтому удивительно, что нам удалось зачать Лотти самостоятельно. Она наше маленькое чудо», — сказала женщина.

В марте младенец с аномально густыми волосами прославился в сети. Пользователь с никнеймом eyeswideblue опубликовал изображение, на котором он кормит из бутылочки ребенка. На кадре видно, что у девочки пышные и густые темные волосы. «Посмотрите на количество волос моей двухмесячной дочери», — подписал он пост, который прославил младенца.