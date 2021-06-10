Незнакомка спасла жизнь задыхавшемуся на руках запаниковавшей матери младенцу

Незнакомка в английском городе Уиррал, графство Мерисайд, спасла жизнь пятимесячной девочки, задыхавшейся на руках у запаниковавшей матери. Об этом сообщает издание Liverpool Echo.

Во вторник, 8 июня, 24-летняя Николь Уокер (Nicole Walker), у которой пятеро детей, готовила еду для трехлетнего сына Харрисона (Harrison) и отошла, чтобы забрать пятимесячную дочь Изабеллу (Isabella) из ее кроватки.

Женщина нашла девочку без сознания. Ребенок посинел и обмяк. «Она лежала с открытыми глазами. У меня началась паническая атака, я схватила ее и побежала на улицу. Я была очень напугана и не знала, что делать», — сказала Уокер.

Проезжавшая мимо на машине медсестра увидела паникующую мать, остановилась и пришла на помощь. Она сделала девочке массаж сердца и искусственное дыхание. После этого ребенка доставили в больницу, где она провела ночь.

На следующий день Изабеллу выписали. «Я так благодарна, что незнакомка оказалась рядом и спала жизнь моей дочери», — отметила англичанка. Она пояснила, что у девочки были проблемы с рефлюксом.

Уиррал намерена пойти учиться на курсах первой помощи и советует всем родителям сделать то же самое.

Ранее сообщалось, что в американском городе Киссимми, штат Флорида, полицейские спасли жизнь годовалому ребенку, подавившемуся крекерами, которыми его угостила мать. Сотрудники полиции взяли ребенка на руки и начали стучать ему по спине.