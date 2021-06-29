Женщина раскрыла способ покупать брендовую детскую одежду за бесценок

Фанатка шопинга раскрыла способ приобретать брендовую детскую одежду по низкой цене. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание журналисты The Sun.

На размещенных в сети кадрах Холли Смит (Holly Smith) объяснила, как сэкономить на покупках в интернет-магазине Amazon. В первую очередь, по ее словам, в настройках меню нужно выставить фильтр «цены от низкой до высокой», чтобы сразу увидеть самые дешевые товары.

«Как вы видите, здесь выставлен джемпер за 2,41 фунта стерлингов (241 рубль), который ранее стоил 20 фунтов стерлингов (две тысячи рублей). Вы можете не беспокоиться о том, что дешевые товары могут быть поддельными — большинство дизайнеров являются партнерами Amazon», — заверила она.

Женщина объяснила, что некоторые вещи продаются по сниженной цене, поскольку являются позициями старых коллекций и дизайнеры должны как можно быстрее от них избавиться. Смит подчеркнула, что купила много детской одежды всего на восемь фунтов стерлингов (800 рублей), хотя до скидок она обошлась бы ей в 90 фунтов стерлингов (девять тысяч рублей). Блогерша приобрела вещи брендов Espirit, Salt & Pepper, Bellybutton, Tom Tailor и Sanetta.

Пользователи сети поблагодарили Смит за лайфхак. «Спасибо вам за эту информацию!», «Я обязательно это сделаю, спасибо вам, Холли!», «Почему я раньше до этого не додумалась!», «О мой Бог, это же гениально!», «Отличная идея!» — писали они.

Ранее в июне жительница Лондона раскрыла способ покупать одежду люксовых брендов за бесценок. Дэррил Бейкер (Darryl Baker) поделилась фотографиями удачных находок из магазинов подержанных товаров, таких как Sue Ryder и Oxfam. Британка призналась, что до карантинных ограничений, которые вводили из-за пандемии коронавируса, она ежедневно проводила по два часа в таких бутиках в поиске дизайнерских вещей.