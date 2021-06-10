Женщина раскрыла способ покупать одежду люксовых брендов за бесценок

Фанатка секонд-хендов раскрыла способ приобретать наряды люксовых марок по низкой цене. Соответствующий материал публикует The Sun.

Жительница Лондона Дэррил Бейкер (Darryl Baker) поделилась фотографиями удачных находок из магазинов подержанных товаров, таких как Sue Ryder и Oxfam. Британка призналась, что до карантинных ограничений, которые вводили из-за пандемии коронавируса, она ежедневно проводила по два часа в таких бутиках в поиске дизайнерских вещей.

Отмечается, что Бейкер удавалось за бесценок покупать одежду, сумки и аксессуары брендов Gucci, Marc Jacobs, Prada, Burberry, Nike, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Fendi, Escada и Tommy Hilfiger, а также Vera Mont и St. Michael. По ее словам, в общей сложности за 11 месяцев шопинга она потратила больше 900 фунтов стерлингов (91 тысяча рублей). «Я ни о чем не жалею, ведь на самом деле я сэкономила 15 тысяч фунтов стерлингов (1,5 миллиона рублей)», — заявила героиня материала.

Например, Бейкер приобрела красный пиджак Escada за шесть фунтов стерлингов (600 рублей), который изначально стоил 650 фунтов стерлингов (66 тысяч рублей), а также шелковое платье Diane von Furstenberg за пять фунтов стерлингов (508 рублей) с первоначальной ценой, равной 250 фунтам стерлингов (25,4 тысячи рублей).

Помимо этого женщина неоднократно покупала сумки знаменитых модных домов по цене в пределах 10 фунтов стерлингов (тысяча рублей), в то время как в бутиках аналогичные изделия продаются как минимум за тысячу фунтов стерлингов (101 тысяча рублей). «Главное — не лениться и постоянно искать товары по выгодным ценам», — заключила поклонница секонд-хендов.

В апреле девушки массово обнаружили одежду люксовых брендов в секонд-хендах за бесценок. Жительницы Великобритании принялись снимать видео с рассказами о своих удачных покупках в магазинах подержанных товаров, публикуя их с хештегом #charityshophauls. Некоторые из авторов постов приобрели одежду марок Ralph Lauren, Chanel и Christian Dior.