Девушки массово обнаружили одежду люксовых брендов в секонд-хендах за бесценок

Девушки массово начали приходить на шопинг в секонд-хенды и обнаружили в них одежду люксовых брендов по низкой соимости. На соответствующие видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

Жительницы Великобритании принялись снимать ролики с рассказами о своих удачных покупках в магазинах подержанных товаров, публикуя их с хештегом #charityshophauls. Так, некоторым из них удалось обнаружить и купить дизайнерские вещи таких брендов, как Ralph Lauren, Chanel и Christian Dior за бесценок.

Например, пользовательница Эмили (Emily) приобрела небольшой кошелек французского модного дома Christian Dior с фирменной монограммой за 15 фунтов стерлингов (1585 рублей). При этом аксессуар был выставлен на продажу с оригинальной биркой, что свидетельствовало о новизне товара.

Девушка по имени Шарлотта (

Charlotte), в свою очередь, посетила местный секонд-хенд и показала лучшие, на ее взгляд, вещи. Она засняла на камеру рубашку бренда Ralph Lauren за 6,5 фунтов стерлингов (почти 700 рублей), тогда как в бутике такая вещь стоит около 75 фунтов стерлингов (7930 рублей). Также она продемонстрировала пару кроссовок Nike Sean Wotherspoon Air Max в хорошем состоянии и за выгодную цену.

Другая пользовательница, Бекс Тернер (Becks Turner), показала на видео винтажный шарф модного дома Chanel коричневого цвета с принтом в виде золотых цепей. Девушка не раскрыла его стоимость, однако сказала, что собирается носить вещь в качестве топа.

Ранее в апреле женщина начала шить семье одежду из пододеяльников, купленных в секонд-хендах, и прославилась в сети. По словам Рози Чендлер (Rosie Chandler) из английского графства Бакингемшир, ей всегда нравилась мода прошлых десятилетий, однако ей не хотелось платить крупные суммы за винтажные наряды. Она обучилась швейному мастерству и стала создавать одежду самостоятельно.